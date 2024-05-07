Швейцарский нож останется без самого ножа

Крупнейший производитель швейцарских армейских ножей Victorinox создает карманный нож без лезвия. В большинстве городов ношение инструмента запрещено — с этим и связана разработка, рассказал глава компании Карл Эльзенер в интервью изданию Blick.
Ограничения из‑за ужесточения правил ношения холодного оружия привели к тому, что лезвие в некоторых странах стало именно таким оружием. При этом Эльзенер не относит швейцарские ножи к категории холодного оружия и называет их многофункциональным инструментом, которым могут пользоваться, например, велосипедисты.
Как рассказал Эльзенер, лезвие карманного ножа не в первый раз воспринимается как потенциальное оружие. Например, после 11 сентября 2001 года продажи мультитула за одну ночь упали более чем на 30%.