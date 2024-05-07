Швейцарский нож останется без самого ножа

Ограничения из‑за ужесточения правил ношения холодного оружия привели к тому, что лезвие в некоторых странах стало именно таким оружием. При этом Эльзенер не относит швейцарские ножи к категории холодного оружия и называет их многофункциональным инструментом, которым могут пользоваться, например, велосипедисты.