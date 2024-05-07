Съемки новых «Хроник Риддика» стартуют в августе

Съемки новой части научно-фантастической франшизы «Хроники Риддика» с Вином Дизелем стартуют 26 августа, передает Variety.
Фильм под названием «Хроники Риддика: Фурия» станет четвертым в саге. Ранее на экраны выходили «Черная дыра» (2000), «Хроники Риддика» (2004) и «Риддик» (2013). Съемки картины пройдут в Германии, Испании и Великобритании.
В «Фурии» Риддик возвращается на родную планету, которую он едва ли помнит и боится обнаружить в руинах. Там он находит местных жителей, борющихся за выживание с новым монстром. Многие их них похожи на героя больше, чем он мог представить.
Постановкой ленты займется Дэвид Туи, работавший над предыдущими частями франшизы, а также создавший сценарий для «Беглеца» с Харрисоном Фордом и нового фильма Ридли Скотта «Big Dogs».