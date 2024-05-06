Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма из‑за постов о «Талибане»*

Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение по двум эпизодам оправдания терроризма. Об этом заявил ее адвокат Калой Ахильгов.
По его словам, для первого эпизода поводом послужила публикация Кеворковой в ее личном телеграм-канале от 2018 года, когда она репостнула текст своего погибшего в Африке близкого друга и коллеги Орхана Джемаля — о нападении бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году. Второй эпизод связан с оправданием деятельности «Талибана»*.
«Сейчас Надежда Кеворкова задержана, и сегодня ее доставят в ИВС. Завтра будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сказал Ахильгов.
Максимальное наказание по вменяемой ей статье 205.2 УК — лишение свободы до семи лет. Ранее в квартире журналистки прошел обыск, после чего ее доставили в Следственный комитет.
Надежда Кеворкова писала тексты для «Новой газеты», «Независимой газеты» и других СМИ. Одной из центральных тем автора является палестино-израильский конфликт. Она написала на эту тему две книги: «Палестина: сопротивление» и «Если я забуду тебя, Иерусалим».
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.