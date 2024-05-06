Журналистке Кеворковой предъявили обвинение в оправдании терроризма из‑за постов о «Талибане»*

По его словам, для первого эпизода поводом послужила публикация Кеворковой в ее личном телеграм-канале от 2018 года, когда она репостнула текст своего погибшего в Африке близкого друга и коллеги Орхана Джемаля — о нападении бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году. Второй эпизод связан с оправданием деятельности «Талибана»*.