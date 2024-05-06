Пол Шредер назвал автора «Я видел свет телевизора» «самым оригинальным режиссером десятилетия»

Пол Шредер, создавший сценарии для фильмов Мартина Скорсезе «Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа» и «Воскрешая мертвецов», поделился хвалебной рецензией на недавний хоррор студии A24 и Джейн Шенбрун «Я видел свет телевизора».
«Джейн Шенбрун — это, без преувеличения, самый оригинальный режиссер последнего десятилетия. И столь же противоречивый. Есть ли фильмам „Я видел свет телевизора“ и „Мы отправимся на всемирную выставку“ [предыдущая работа Шенбрун] место на рынке коммерческого хоррор-кино или они уникальны? В любом случае это великолепное зрелище», — написал Шредер в своем фейсбуке*.
Премьера картины «Я видел свет телевизора» состоялась на фестивале «Сандэнс» 18 января 2024-го. В начале мая она вышла на мировые экраны. Критики хорошо приняли ленту, обеспечив ей 88% на Rotten Tomatoes и рейтинг 85 на Metacritic.
Главные роли в фильме исполнили Джастис Смит («Вуайеристы», «Мир Юрского периода: Господство») и Бриджет Ланди-Пейн («Нетипичный», «Билл и Тед»). Также в актерский состав вошли Хелена Говард («Мадлен Мадлен»), Даниель Дедуайлер («Тилл») и вокалист Limb Bizkit Фред Дерст. Продюсерами выступили Эмма Стоун и Дейв МакКэри.
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