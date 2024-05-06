Пол Шредер назвал автора «Я видел свет телевизора» «самым оригинальным режиссером десятилетия»

«Джейн Шенбрун — это, без преувеличения, самый оригинальный режиссер последнего десятилетия. И столь же противоречивый. Есть ли фильмам „Я видел свет телевизора“ и „Мы отправимся на всемирную выставку“ [предыдущая работа Шенбрун] место на рынке коммерческого хоррор-кино или они уникальны? В любом случае это великолепное зрелище», — написал Шредер в своем фейсбуке*.