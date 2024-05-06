В Японии начнут тестировать препарат для выращивания зубов

По словам экспертов, препарат подавляет действие белка, который мешает развитию зубных тканей. С его помощью сформировавшиеся зачатки смогут заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы. Подобным образом японским специалистам удалось вырастить зубы у мышей и хорьков в 2018 году.