В Японии начнут тестировать препарат для выращивания зубов

Специалисты Медицинского исследовательского института Китано в Осаке рассказали о начале тестирования препарата для выращивания зубов у людей с гиподонтией осенью 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на японский медицинский центр.
По планам, клинические испытания препарата должны начаться в сентябре. В случае успешных опытов практическое использование препарата может начаться через 6 лет.
Разработанное лекарство воздействует на зачатки зуба, с помощью которых потом появляются полноценные зубы. Зачастую, однако, такие ткани прекращают развитие и со временем исчезают.
По словам экспертов, препарат подавляет действие белка, который мешает развитию зубных тканей. С его помощью сформировавшиеся зачатки смогут заменить непрорезавшиеся или выпавшие зубы. Подобным образом японским специалистам удалось вырастить зубы у мышей и хорьков в 2018 году.