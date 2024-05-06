Стартовали съемки фильма Гора Вербински «Good Luck, Have Fun, Don’t Die» с Сэмом Рокуэллом

Сценаристом проекта выступил Мэттью Робинсон, работавший над «Изобретением лжи» и «Дорой и Затерянным городом». Картина расскажет о человеке из будущего, который оказывается на званом ужине в Лос-Анджелесе, чтобы собрать команду для спасения мира.

