Стартовали съемки фильма Гора Вербински «Good Luck, Have Fun, Don’t Die» с Сэмом Рокуэллом

Сегодня в 12:32
Фото: кадр из фильма «Семь психопатов»/British Film Institute (BFI)

В Южной Америке начались съемки новой картины Гора Вербински, автора первых трех «Пиратов Карибского моря», «Звонка» и «Лекарства от здоровья», передает Deadline.

Главную роль в фильме «Good Luck, Have Fun, Don’t Die» исполнит Сэм Рокуэлл, известный по лентам «Луна 2112», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Кролик Джоджо».

Также в актерский состав вошли Хейли Лу Ричардсон («Сплит», «Почти семнадцать», «В метре друг от друга»), Майкл Пенья («Патруль», «Человек-муравей», «Ярость»), Зази Битз («Джокер», «Атланта», «Дэдпул-2»), Джуно Темпл («Тед Лассо», «Фарго»).

Сценаристом проекта выступил Мэттью Робинсон, работавший над «Изобретением лжи» и «Дорой и Затерянным городом». Картина расскажет о человеке из будущего, который оказывается на званом ужине в Лос-Анджелесе, чтобы собрать команду для спасения мира.

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