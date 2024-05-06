Эмили Блант назвала Андрея Кончаловского «ужасным» и «мерзким»

Эмили Блант назвала российского режиссера Андрея Кончаловского «жестоким». Об этом актриса рассказала в интервью The Sun.
По словам Блант, работа с режиссером оставила у нее ощущение «оболочки прежней себя». Актриса рассказала, что во время прослушивания на роль возлюбленной короля Генриха II в фильме «Лев зимой» 2003 года Кончаловский все время пытался сбить ее с толку.
«Там была очень женоненавистническая атмосфера, и я помню, как к тому времени, когда вышла, я чувствовала себя оболочкой прежней себя. Этот случай кажется мне ужасным, потому что чувствовала себя такой униженной», — сказал Блант.
Актриса также назвала Кончаловского «ужасным» и «мерзким». В итоге роль получила жена режиссера Юлия Высоцкая.
3 мая в прокат вышел фильм «Каскадеры» с Блант и Райаном Гослингом в главных ролях. Сюжет рассказывает о каскадере Кольте Сиверсе, который приступает к работе над научно-фантастическим фильмом. Однако по совпадению ленту снимает его бывшая возлюбленная.