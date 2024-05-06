Шотландский художник создаст инсталляцию из 1984 копий книги «1984» Джорджа Оруэлла

«Часто люди не замечают, что это работа о любви и о поиске своей человечности. Все это теряется на фоне Большого Брата. Так что в некотором смысле я пытаюсь быть беспристрастным, нейтральным художником, предлагающим людям взять из этой работы, что они хотят», — добавил он.