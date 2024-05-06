Шотландский художник создаст инсталляцию из 1984 копий книги «1984» Джорджа Оруэлла

Скульптор из Эдинбурга Ханс Клаузен создаст инсталляцию из 1984 экземпляров романа Джорджа Оруэлла «1984». Для этого он уже несколько месяцев собирает книги со всего мира, рассказывает The Guardian.
Работу, озаглавленную «Библиотека победы и правды Уинстона Смита», представят на выставке на острове Джура в Шотландии в начале июня. По словам художника, это будет интерактивная, живая инсталляция, в ходе которой посетители смогут открыть и прочитать каждый том.
Клаузен рассказал изданию, что копии антиутопического шедевра Оруэлла ему присылают со всего мира: из России, Украины, Гонконга, Перу, Германии, Кейп-Кода и Сараево.
Некоторые из них в идеальном состоянии, другие с рваными страницами, пятнами от чая, аннотациями и рисунками. Среди экземпляров — первое издание книги с водяными пятнами, тайное любовное письмо замужней женщины своей первой любви и графическая версия романа, полученная от сына Оруэлла Ричарда Блэра.
Локация для предстоящей выставки выбрана неслучайно. Именно там Оруэлл, в крайней нищете и будучи безнадежно больным, написал «1984» в конце 1940-х годов. Инсталляцией отметят 75-летнюю годовщину публикации романа.
Клаузен не считает свой арт-проект политическим. «Книга пронизана политическими мотивами, но в ней есть и история любви. Мне интересны все слои произведения», — рассказал художник.
«Часто люди не замечают, что это работа о любви и о поиске своей человечности. Все это теряется на фоне Большого Брата. Так что в некотором смысле я пытаюсь быть беспристрастным, нейтральным художником, предлагающим людям взять из этой работы, что они хотят», — добавил он.