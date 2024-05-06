Минобороны РФ проведет учения, в ходе которых отработают применение тактического ядерного оружия

Министерство обороны России анонсировало учения, в ходе которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
В министерстве уточнили, что по поручению Владимира Путина начали подготовку к проведению в ближайшее время учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.
Мероприятия проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Учения будут направлены на поддержание готовности личного состава частей боевого применения тактического ядерного оружия.