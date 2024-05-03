Warner Bros. работает над новым «Остином Пауэрсом»

Первый фильм франшизы «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» вышел в 1997 году. В картине Майерс сыграл как главного протагониста, так и его заклятого врага — Доктора Зло. За оригинальной лентой последовали два сиквела — «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» (1999) и «Остин Пауэрс: Голдмембер» (2002).