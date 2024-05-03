Warner Bros. работает над новым «Остином Пауэрсом»

Студии Warner Bros. и New Line готовят четвертую часть шпионской комедии «Остин Пауэрс», передает интернет-портал World of Reel.
В режиссерское кресло вернется Джей Роуч, который работал над предыдущими фильмами франшизы, а также над картинами «Знакомство с родителями», «Ужин с придурками», «Грязная кампания за честные выборы» и «Трамбо».
Ранее исполнитель главной роли Пауэрса Майк Майерс заявил журналистам, что «не может ни подтвердить ни опровергнуть наличие или отсутствие подобного проекта».
Первый фильм франшизы «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» вышел в 1997 году. В картине Майерс сыграл как главного протагониста, так и его заклятого врага — Доктора Зло. За оригинальной лентой последовали два сиквела — «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» (1999) и «Остин Пауэрс: Голдмембер» (2002).