Аня Тейлор-Джой, Крис Эванс и Сальма Хайек снимутся в фильме «Жертвоприношение» Ромена Гавраса

«Жертвоприношение» — пятая картина Ромена Гавраса, который ранее работал над художественными фильмами «Наш день придет», «Мир принадлежит тебе», «Афина», а также концертником группы Justice «A Cross the Universe» и клипами Jamie xx, Канье Уэста и M.I.A.