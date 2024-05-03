Аня Тейлор-Джой, Крис Эванс и Сальма Хайек снимутся в фильме «Жертвоприношение» Ромена Гавраса

Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек и Брендан Фрейзер присоединились к актерскому составу фильма «Жертвоприношение», соавтором сценария и режиссером которого выступит Ромен Гаврас. Об этом сообщил Deadline.
Проект расскажет об участниках элитного благотворительного вечера, которые становятся заложниками группы жестоких радикалов, стремящихся исполнить загадочное пророчество. Съемки запланированы на сентябрь 2024-го.
Звезда «Фуриосы» Аня Тейлор-Джой станет главной антагонисткой картины, а Эванс, Хайек и Фрейзер — жертвами ее банды.
«Жертвоприношение» — пятая картина Ромена Гавраса, который ранее работал над художественными фильмами «Наш день придет», «Мир принадлежит тебе», «Афина», а также концертником группы Justice «A Cross the Universe» и клипами Jamie xx, Канье Уэста и M.I.A.