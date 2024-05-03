Эндрю Гарфилд и Клэр Фой сыграют в адаптации книги «The Magic Faraway Tree» Энид Мэри Блайтон

Эндрю Гарфилд, известный по фильмам «Новый Человек-паук», «Социальная сеть» и «Тик-так, бум!», и Клэр Фой («Корона», «Девушка, которая застряла в паутине») снимутся в экранизации детской книги «The Magic Faraway Tree» британской писательницы Энид Мэри Блайтон, передает Variety.
Адаптацией произведения займется Саймон Фарнэби, написавший сценарий «Вонки» и «Приключений Паддингтона 2». Режиссерской кресло достанется Бен Грегор («Британия», «Уличные танцы 3»).
Картина расскажет о семье Полли и Тима, которые вместе с детьми переезжают в отдаленную деревню в Британии. Вскоре дети обнаруживают волшебное дерево и его необычных обитателей. С его помощью герои попадают в фантастический мир, где в ходе своих приключений и испытаний они начинают ценить друг друга как никогда.
«Иметь возможность поработать с актерами такого уровня как Гарфилд и Фой это мечта для любого сценариста. Я всегда восхищался их теплотой и остроумием. Я уверен, что они смогут сделать с персонажами то, что мне никогда бы не удалось передать на бумаге. Я думаю, сама Энид Блайтон была бы впечатлена — у нас есть Человек-Паук и Королева», — написал Фарнэби.