Эндрю Гарфилд и Клэр Фой сыграют в адаптации книги «The Magic Faraway Tree» Энид Мэри Блайтон

«Иметь возможность поработать с актерами такого уровня как Гарфилд и Фой это мечта для любого сценариста. Я всегда восхищался их теплотой и остроумием. Я уверен, что они смогут сделать с персонажами то, что мне никогда бы не удалось передать на бумаге. Я думаю, сама Энид Блайтон была бы впечатлена — у нас есть Человек-Паук и Королева», — написал Фарнэби.