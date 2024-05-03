Школьница из Чебоксар списала с карты родителей 1,3 млн рублей на Roblox

Сегодня в 16:10
Фото: Roblox

В Чебоксарах второклассница списала с карты родителей 1,3 млн рублей, покупая предметы в Roblox. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Чувашии.

В полиции рассказали, что 9-летняя девочка регистрировалась в группе по раздаче робуксов (внутриигровой валюты). Чтобы их получить, необходимо было выполнить ряд заданий.

Так, девочку попросили сфотографировать разблокированный экран телефона родителей, отправить его незнакомцу, войти в приложения банков, осуществить операции по закрытию вкладов и переводу денежных средств на указанные счета для оплаты товаров на известных маркетплейсах.

«Школьница осуществила 11 транзакций по QR-кодам по 100 тыс. рублей каждая, оформила кредит на сумму более 460 тыс. рублей и успела оплатить заемными средствами покупки на сумму 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Ведется розыск причастных к преступлению.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами