Орангутанги готовят целебные мази и обрабатывают ими травмы

Орангутанги делают мази из растений, которыми обрабатывают свои раны для подавления воспалений и болевых ощущений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого Общества Макса Планка (MPG).
По словам научной сотрудницы Института изучения поведения животных Изабеллы Лаумер, во время наблюдения за животными ученые заметили рану на лице орангутанга по кличке Ракус.
Через три дня после ее появления он начал жевать листья лианы вида Fibraurea tinctoriа и обрабатывать рану ее соком и жвачкой. «Это растение широко используется в традиционной медицине Юго-Восточной Азии из‑за его анальгетических и противовоспалительных свойств», — пояснила Лаумер.
Исследователи уточнили, что орангутанги очень редко едят листья и плоды этого растения. При этом Ракус целенаправленно искал именно эту лиану, чтобы обработать пережеванной биомассой раны. Где орангутанг научился подобному умению, ученые пока не могут сказать.