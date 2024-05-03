Орангутанги готовят целебные мази и обрабатывают ими травмы

Исследователи уточнили, что орангутанги очень редко едят листья и плоды этого растения. При этом Ракус целенаправленно искал именно эту лиану, чтобы обработать пережеванной биомассой раны. Где орангутанг научился подобному умению, ученые пока не могут сказать.