Исследование: количество постельных сцен в голливудских фильмах за последние 20 лет снизилось на 40%

В то же время доля кассовых картин, в которых вообще нет интимных сцен, за 23 года увеличилась с 18% до 46%. Таким образом Фоллоус сделал вывод, что на экране не только стало меньше сексуальных сцен, но также они оказались сконцентрированы в пропорционально меньшем количестве фильмов.