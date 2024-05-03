Исследование: количество постельных сцен в голливудских фильмах за последние 20 лет снизилось на 40%

Количество постельных сцен в голливудских картинах существенно снизилось с 2000 года. Об этом рассказал исследователь и кинопродюсер Стивен Фоллоус.
Для своего отчета он посмотрел 250 самых кассовых фильмов начиная с 2000 года. Он выяснил, что в лентах, вышедших в 2023 году, было на 40% меньше контента сексуального характера, чем в картинах 2000 года.
Сильнее всего это коснулось боевиков — в них количество постельных сцен снизилось на 70%. Самые незначительные изменения он обнаружил в жанре романтического кино, где эротических моментов стало меньше всего на 20%.
В то же время доля кассовых картин, в которых вообще нет интимных сцен, за 23 года увеличилась с 18% до 46%. Таким образом Фоллоус сделал вывод, что на экране не только стало меньше сексуальных сцен, но также они оказались сконцентрированы в пропорционально меньшем количестве фильмов.
Исследования Фоллоуса последовало за ожесточенными дискуссиями вокруг фильма «Бедные-несчастные», который возмутил многих зрителей обилием постельных сцен, а также «Солтберном», вызвавшим общественный резонанс скандальным эпизодом в ванной.
Продюсер отметил, что количество других «пороков» на экране, включая нецензурную лексику и насилие, почти не изменилось с 2000 года.
Одной из возможных причин снижения количества интимных моментов в современном кино Фоллоус называет изменение вкусов аудитории, которая предпочитает «контент, который либо вообще избегает сексуальных тем, либо обращается к ними более тонко».
Также на такие показатели могут влиять студии, которые опасаются, что из‑за наличия постельных сцен их фильмы получат более высокие возрастные ограничения, что, в свою очередь, уменьшит потенциальную аудиторию.
Еще одним фактором Фоллоус считает появление новой должности инструктора по постельным сценам. С 2020 года количество таких специалистов увеличилось в восемь раз, что, по мнению продюсера, отражает накопившееся недовольство актеров относительно некомфортных сцен, в которых они были вынуждены сниматься.