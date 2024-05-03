Режиссером нового «Изгоняющего дьявола» может стать создатель «Падения дома Ашеров»

Майк Флэнаган, работавший над фильмами «Доктор Сон» и «Игра Джеральда», а также сериалами «Падение дома Ашеров» и «Призраки дома на холме», может занять режиссерское кресло новой части «Изгоняющего дьявола», передает Deadline со ссылкой на источники.
Выпуском проекта займутся студии Universal и Blumhouse, которые приобрели права на франшизу в 2021 году за 400 млн долларов.
Изначально постановкой картины должен был заняться Дэвид Гордон Грин, снявший первый фильм перезапуска «Изгоняющий дьявола: Верующий», однако в январе 2024-го он покинул проект.
Премьера продолжения, озаглавленного «Изгоняющий дьявола: Обманщик», была запланирована на 18 апреля 2025-го, однако перенеслась из‑за ухода режиссера.
Первая часть новой франшизы вышла в октябре 2023 года и была плохо встречена как критиками, так и зрителями. На Rotten Tomatoes картина получила рейтинг 22% на основе 168 рецензий, а на Metacritic заработала 39 баллов из 100 на основании 51 отзыва.