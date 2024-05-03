Режиссером нового «Изгоняющего дьявола» может стать создатель «Падения дома Ашеров»

Первая часть новой франшизы вышла в октябре 2023 года и была плохо встречена как критиками, так и зрителями. На Rotten Tomatoes картина получила рейтинг 22% на основе 168 рецензий, а на Metacritic заработала 39 баллов из 100 на основании 51 отзыва.