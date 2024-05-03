В Хабаровском крае ввели режим ЧС из‑за лесных пожаров

По его информации, на территории зарегистрировали 14 очагов возгорания, локализовать из которых удалось пока только один. Ранее специалисты ликвидировали 11 пожаров на площади 1230 гектаров. В тушении участвуют 391 человек, 77 единиц техники и восемь воздушных судов.