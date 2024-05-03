В Хабаровском крае ввели режим ЧС из‑за лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае превысила 47 тыс. гектаров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края.
По его информации, на территории зарегистрировали 14 очагов возгорания, локализовать из которых удалось пока только один. Ранее специалисты ликвидировали 11 пожаров на площади 1230 гектаров. В тушении участвуют 391 человек, 77 единиц техники и восемь воздушных судов.
Пожароопасная ситуация в регионе в ближайшие дни не изменится, несмотря на ожидаемые дожди. 2 мая губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел режим ЧС и распорядился ограничить доступ населения в лесной фонд.
«Собственники и пользователи земель, которые граничат с лесами, принимают недостаточные меры. Это приводит к возникновению лесных пожаров. Также имеют место нарушения правил пожарной безопасности в лесах», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.