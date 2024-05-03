Райан Гослинг рассказал, что отказывается от психологически сложных ролей ради своей семьи

В интервью журналу The Wall Street Journal Райан Гослинг признался, что не берется за роли, которые требуют большой психологической нагрузки, чтобы сохранить ментальное здоровье для своей семьи — супруги Евы Мендес и двоих детей.
«Я уже не соглашаюсь на проекты, которые заставят меня окунуться во мрак. Я руководствуюсь тем, что будет хорошо не только для меня, но и для всей моей семьи. Мы принимаем решения вместе с Евой, и семья для нас всегда во главе угла», — рассказал актер.
По его словам, первым фильмом, который он выбрал по такому принципу, стал «Ла-Ла Ленд». «Я решил, что для детей это тоже будет весело, потому что, хоть они и не приходят на площадку, мы каждый день играем на фортепиано, танцуем, поем», — прокомментировал он.
Исполнитель роли Кена в мегахите «Барби» также поделился, что отсутствие интереса к его персонажу со стороны его детей стало для него источником вдохновения. «Они делали свои маленькие фильмы про Барби на их айпадах, а я уходил на работу сниматься в такой же картине, так что мы синхронизировались», — добавил актер.
Последняя на сегодняшний день лента с участием Райана Гослинга — «Каскадеры» — вышла на экраны 3 мая 2024 года. В фильме Дэвида Лейтча звезда «Драйва» сыграл голливудского каскадера Кольта Сиверса, который получает травму и бросает кино. Вместе с Гослингом в картине сыграла Эмили Блант.