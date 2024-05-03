Райан Гослинг рассказал, что отказывается от психологически сложных ролей ради своей семьи

«Я уже не соглашаюсь на проекты, которые заставят меня окунуться во мрак. Я руководствуюсь тем, что будет хорошо не только для меня, но и для всей моей семьи. Мы принимаем решения вместе с Евой, и семья для нас всегда во главе угла», — рассказал актер.