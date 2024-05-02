Розамунд Пайк появится в третьей части франшизы «Иллюзия обмана»

Сегодня в 02:09
Кадр: Today/YouTube

Британская актриса Розамунд Пайк, известная по фильмам «Исчезнувшая» и «Солтберн», снимется в третьей части франшизы «Иллюзия обмана». Об этом сообщил Deadline.

Какую роль исполнит артистка, не раскрывается, но известно, что персонаж будет ключевым для сюжета. Помимо Пайк, в актерский состав проекта войдут Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Треугольник печали») и Айла Фишер («Шопоголик»).

Также в фильме появятся Дэйв Франко («Горе-творец»), Морган Фриман («Пока не сыграл в ящик»), Джастис Смит («Подземелья и драконы: Честь среди воров»), Доминик Сесса («Оставленные») и Ариана Гринблатт («Барби»).

Сюжет будущей картины держится в секрете. В «Иллюзии обмана 3» зрители увидят уже знакомых воров-иллюзионистов и новое поколение фокусников. Продюсерами фильма выступят Бобби Коэн, Алекс Куртцман, Мередит Вик и Эрин Джонс-Уэсли.

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