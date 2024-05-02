Розамунд Пайк появится в третьей части франшизы «Иллюзия обмана»

Какую роль исполнит артистка, не раскрывается, но известно, что персонаж будет ключевым для сюжета. Помимо Пайк, в актерский состав проекта войдут Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Треугольник печали») и Айла Фишер («Шопоголик»).