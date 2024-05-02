Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют супругов в вампирском триллере «Плоть богов»

Сегодня в 01:43
Кадр: Saturday Night Live/YouTube

Американские кинозвезды Кристен Стюарт («Сумерки», «Спенсер») и Оскар Айзек («Дюна», «Звездные войны») снимется в вампирском триллере «Плоть богов». Об этом написал The Hollywood Reporter.

Они сыграют супругов, которые каждый вечер покидают свои роскошные апартаменты в небоскребе и погружаются в ночную жизнь Лос-Анджелеса 80-х годов. Однажды их пути пересекаются с таинственной женщиной, которая вовлекает пару в сюрреалистичный мир гламура, гедонизма и насилия.

Фильм поставит режиссер Панос Косматос, известный по хоррору «Мэнди» и альманаху «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Продюсерами «Плоти богов» будут Адам Маккей и Бетси Кох из Hyperobject Industries, а также Айзекс.

Сценарий ленты написал Эндрю Кевин Уокер («Убийца», «Семь») на основе идеи, которую он разработал вместе с Косматосом. Съемки запланированы на вторую половину 2024 года.

«Как и сам Лос-Анджелес, „Плоть богов“ находится на границе между фантазией и кошмаром. Одновременно притягательный и гипнотический, фильм отправит вас в увлекательное путешествие по сверкающему сердцу ада», — заявил Косматос.

Маккей добавил, что картина будет «безумно коммерческой и дико искусной». «Наши амбиции заключаются в том, чтобы снять фильм, который отразит популярную культуру, моду, музыку и кинематограф», — пояснил продюсер.

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