Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют супругов в вампирском триллере «Плоть богов»

Они сыграют супругов, которые каждый вечер покидают свои роскошные апартаменты в небоскребе и погружаются в ночную жизнь Лос-Анджелеса 80-х годов. Однажды их пути пересекаются с таинственной женщиной, которая вовлекает пару в сюрреалистичный мир гламура, гедонизма и насилия.