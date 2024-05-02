Режиссер «Перевозчика» и «Битвы Титанов» Луи Летерье поставит хоррор «11817»

«Режиссура проектов, в которых зрители стоят за персонажами, всегда была в моем фокусе. Какими бы сложными, несовершенными, героическими они ни были, мы отождествляем себя с ними, когда переживаем их путь. Именно это восхищает меня в совершенно оригинальной концепции „11817“ и в семье, вокруг которой разворачивается наша история. Это тот опыт, который зрители фильма никогда не забудут», — сказал Летерье.