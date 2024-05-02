Режиссер «Перевозчика» и «Битвы Титанов» Луи Летерье поставит хоррор «11817»

Французский режиссер Луи Летерье, снявший фильмы «Перевозчик» и «Форсаж 10», поставит научно-фантастический хоррор под названием «11817». Об этом сообщил Deadline.
Летерье также выступит продюсером проекта, сценарий которого напишет Мэттью Робинсон («Изобретение лжи», «Дора и Затерянный город»). Кинематографисты расскажут о семье из четырех человек, которая оказывается в ловушке.
По вине необъяснимых сил герои застревают у себя дома на неопределенный срок. Через некоторое время предметы первой необходимости заканчиваются, и тогда семье приходится проявлять изобретательность, чтобы выжить.
Разработкой картины займутся компании Carrousel Studios, Rocket Science, Thank You Studios, Chernin Entertainment и 3 Arts Entertainment. Продюсерами, помимо Летерье, станут Томас Бенски, Омар Си, Ларс Сильвест, Кори Адельсон, Оли Обст, Торстен Шумахер и Джо Неротер.
«Режиссура проектов, в которых зрители стоят за персонажами, всегда была в моем фокусе. Какими бы сложными, несовершенными, героическими они ни были, мы отождествляем себя с ними, когда переживаем их путь. Именно это восхищает меня в совершенно оригинальной концепции „11817“ и в семье, вокруг которой разворачивается наша история. Это тот опыт, который зрители фильма никогда не забудут», — сказал Летерье.