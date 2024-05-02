В России за 2023 год уничтожили рекордное количество дикорастущей конопли

По данным министерства, за год уничтожили 49,5 тыс. тонн конопли — это больше, чем за предыдущие годы. Для сравнения, в 2022 году уничтожили 27 тыс. тонн, в 2021 году — 23 тыс. тонн, в 2020 году — 25 тыс. тонн, в 2019 году — 30 тыс. тонн.