В России за 2023 год уничтожили рекордное количество дикорастущей конопли. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на статистику МВД.
По данным министерства, за год уничтожили 49,5 тыс. тонн конопли — это больше, чем за предыдущие годы. Для сравнения, в 2022 году уничтожили 27 тыс. тонн, в 2021 году — 23 тыс. тонн, в 2020 году — 25 тыс. тонн, в 2019 году — 30 тыс. тонн.
Самостоятельное уничтожение конопли гражданами страны, по словам адвоката Артема Яблокова, в статистику не вошло. Согласно его мнению, увеличение показателей связано с более внимательной работой правоохранителей.
Управляющий партнер «ВМ-Право и Консалтинг» Владимир Чувашов считает, что коноплю стали активнее уничтожать благодаря действиям общественников, а также погоде — она весной и летом в последние два года стала теплее.
«Этот фактор имеет накопительный эффект и способствует вызреванию более крупных кустов дикорастущей конопли. <…> На практике борьба с дикорастущей коноплей происходит регулярным её выкашиванием с мая по сентябрь. При устоявшейся погодной норме выкашивание происходит намного чаще, что также способствует увеличению объёмов», — пояснил эксперт.