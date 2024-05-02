Энтони Хопкинс сыграет композитора Генделя в фильме «Король Ковент-Гарден»

Британский актер Энтони Хопкинс, известный по фильмам «Два папы» и «Отец», сыграет композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя в ленте «Король Ковент-Гарден». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину поставит режиссер Эндрю Левитас, снявший фильм «Великий» с Джонни Деппом в главной роли. Он расскажет, как в 1741 году Гендель работал над своим шедевром — ораторией «Мессия».
Сценарий проекта написал Тим Словер. Продюсерами ленты выступили Дэн Люповиц, Кеван Ван Томпсон, Питер Тач («Из глубины», «Гипнотик», «Сын») и оперная певица Кэтрин Дженкинс, которая также будет музыкальным консультантом фильма.
Создатели «Короля Ковент-Гардена» называют свой проект «мощным, величественным празднованием гения, нарушившим все правила, чтобы создать гимн, поразивший воображение мировой аудитории». Фильм выйдет в прокат осенью 2025 года.
По словам Левитаса, текст ленты «наполнен страстью, реальным жизненным опытом во всей его красочности и неприглядности, и создает захватывающую человеческую историю, поразительно актуальную сегодня».