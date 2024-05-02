Мерил Стрип получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Американская актриса Мерил Стрип, известная по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Крамер против Крамера», получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Об этом сообщил ТАСС.
Артистку наградят за вклад в развитие мирового кино в ходе 77-го смотра, который состоится с 14 по 25 мая. Стрип получит награду спустя 35 лет после того, как победила в номинации «Лучшая женская роль» с фильмом «Крик во тьме».
«В каждом из нас есть что‑то от Мерил Стрип. В каждом есть что‑то от „Крамер против Крамера“, „Выбора Софи“, „Из Африки“, „Мостов округа Мэдисон“, „Дьявол носит Prada“ и „Мамма Миа!“. Поскольку Мерил Стрип снималась в кино почти 50 лет и создала бесчисленное множество шедевров, она — часть нашего коллективного воображения, нашей общей любви к кино», — заявил гендиректор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.
Стрип появится на церемонии открытия фестиваля. Она присоединится к обладателям почетной Золотой пальмовой ветви, среди которых уже числятся Джоди Фостер, Джейн Фонда, Катрин Денев, Жанна Моро и Аньес Варда.
«Получение премии в Каннах для международного сообщества артистов всегда было высшим достижением в области кинематографа. Стоять в тени тех, кто ранее был удостоен такой чести, в равной степени лестно и волнующе. Я с нетерпением жду возможности приехать во Францию, чтобы лично поблагодарить всех», — сказала Стрип.