Мерил Стрип получит почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

«Получение премии в Каннах для международного сообщества артистов всегда было высшим достижением в области кинематографа. Стоять в тени тех, кто ранее был удостоен такой чести, в равной степени лестно и волнующе. Я с нетерпением жду возможности приехать во Францию, чтобы лично поблагодарить всех», — сказала Стрип.