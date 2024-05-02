Суд в России впервые присудил компенсацию за кражу идеи рилса

В России впервые присудили компенсацию человеку, чью идею рилса в соцсети Instagram* украли. Об этом сообщил РБК со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую.
Эксперта по недвижимости по имени Сергей обязали выплатить компенсацию в 300 тыс. рублей его коллеге Юлии. Девушка смогла доказать, что Сергей «слово в слово скопировал ее рилс», посвященный погашению ипотеки.
«Это даже не просто идея — это было от и до ее произведение, человек даже раскадровку примерную сделал, даже жестикуляцию такую же», — рассказала Лисецкая.
Юрист отметила, что подобное дело рассматривается впервые в России, «а может, даже и в мире». Однако оно, вероятно, будет не уникальным: Лисецкой уже известны случаи краж других идей.
О них, как пояснила юрист, часто узнают при поиске контента по хештегу. Однако Юлия узнала о воровстве конкурента-блогера благодаря подписчикам.
«У нас не было обвинения, у нас было гражданское дело, соответственно, он просто ответчик. Мы требовали прекратить размещение и, соответственно, выплатить компенсацию в размере 500 тыс. руб. Он сразу прекратил нарушение, удалил этот ролик. И по факту удаление тоже является косвенным признанием вины», — поделилась Лисецкая.
Телеграм-канал Mash добавил, что Сергей и Юлия оба специализируются на недвижимости. За аккаунтом Юлии в инстаграме* следят почти 100 тыс. подписчиков, а за страницей Сергея — 70 тыс. Скопированное видео в профиле Юлии набрало 11 млн просмотров.
*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.