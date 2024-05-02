Суд в России впервые присудил компенсацию за кражу идеи рилса

«У нас не было обвинения, у нас было гражданское дело, соответственно, он просто ответчик. Мы требовали прекратить размещение и, соответственно, выплатить компенсацию в размере 500 тыс. руб. Он сразу прекратил нарушение, удалил этот ролик. И по факту удаление тоже является косвенным признанием вины», — поделилась Лисецкая.