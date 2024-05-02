Генпрокуратура проверит ЦУМ на пропаганду ЛГБТ из‑за футболок с изображениями группы «Тату»

Генпрокуратура России проверит Центральный универсальный магазин (ЦУМ) на пропаганду ЛГБТ, написал Mash. Поводом для этого стало обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбы с коррупцией Виталия Бородина.
Чиновник написал в своем телеграм-канале, что в ЦУМ продается одежда бренда Vetements c изображениями солисток группы «Тату» Юли Волковой и Лены Катиной. Эти изображения Бородин посчитал «откровенной пропагандой нетрадиционных отношений».
Он пообещал добиться снятия товаров с продажи и привлечения магазина к ответственности. Также Бородин считает нужным «вообще запретить и убрать с продажи» бренд Vetements.
Представители ЦУМ пока не прокомментировали ситуацию, но на официальном сайте магазина уже нельзя найти модели с «Тату». Ранее они продавались по цене от 76 тыс. рублей.
Возмутившее Бородина изображение с Волковой и Катиной появилось ранее на обложке альбома «Тату» с ремиксами песни «All The Things She Said» («Я сошла с ума»). Пластинку выпустили Universal Music Russia и Interscope Records в 2002 году.