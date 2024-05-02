Бенедикт Камбербатч мастерит куклу в трейлере сериала «Эрик»

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов. Сюжет рассказывает о пропавшем 9-летнем ребенке Эдгаре. Его родители Винсент и Кэсси разыскивают его самостоятельно, обращаются на телевидение и делают все, чтобы найти ребенка, но расследование то и дело заходит в тупик.