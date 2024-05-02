Бенедикт Камбербатч мастерит куклу в трейлере сериала «Эрик»

Netflix выпустил первый трейлер мини-сериала «Эрик». Его премьера состоится 30 мая на стриминге.
Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов. Сюжет рассказывает о пропавшем 9-летнем ребенке Эдгаре. Его родители Винсент и Кэсси разыскивают его самостоятельно, обращаются на телевидение и делают все, чтобы найти ребенка, но расследование то и дело заходит в тупик.
Отчаявшийся отец начинает испытывать чувство вины, которое перерастает в нечто страшное и гениальное. Он начинает вглядываться в старые рисунки сына, на которых изображен бело-голубой монстр Эрик.
Вскоре Винсент начинает думать, что если у него получится воссоздать Эрика и показать его по телевизору, то сын увидит своего воображаемого друга и вернется домой.
В сериале снялись Бенедикт Камбербатч, Айван Моррис Хау, Габи Хоффманн, МакКинли Белчер III, Роберта Колиндрес, Джефф Хефнер, Уэйд Аллен-Маркус, Дэн Фоглер, Кларк Питерс, Фиби Николлс, Дэвид Денман и другие.
Режиссерское кресло заняла Люси Форбс («Будет больно», «На моем месте», «Конец ***го мира»). Всего у сериала будет шесть эпизодов.