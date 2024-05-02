Хофманиту заподозрили в нанесении побоев и развратных действиях после московского концерта

«Обвинения меня по другим необоснованным моментам будут расцениваться как клевета. Я за традиционные отношения, когда со мной хотят фотографироваться и обниматься — я не могу отказать. Потому что я вас люблю. Но теперь я сделала выводы, буду осторожнее. Потому что много людей, которые хотят мне навредить», — написала она. В следующем посте рэперша написала, что «находится в клинике» и попросила ее «не уничтожать».