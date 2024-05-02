Хофманиту заподозрили в нанесении побоев и развратных действиях после московского концерта

Хип-хоп-артистку Хофманниту проверяет полиция после концерта в Москве. По информации телеграм-канала Mash, певицу подозревают в нанесении побоев, порче чужого имущества и развратных действиях в отношении подростков.
29 апреля в СМИ попало видео с московского концерта артистки, который состоялся накануне. На кадрах она выхватывает у поклонников телефоны и швыряет их в зал. По информации Mash, одной из фанаток гаджет попал в лицо.
Также в интернет попали кадры, на которых певица целуется с поклонниками, у которых, по данным телеграм-канала, она не спрашивала паспорт.
На следующий день Хофманнита извинилась за произошедшее, заявив, что перебрала с алкоголем, и пообещала возместить ущерб за разбитые телефоны. При этом артистка отвергла обвинения в развратных действиях в отношении подростков.
«Обвинения меня по другим необоснованным моментам будут расцениваться как клевета. Я за традиционные отношения, когда со мной хотят фотографироваться и обниматься — я не могу отказать. Потому что я вас люблю. Но теперь я сделала выводы, буду осторожнее. Потому что много людей, которые хотят мне навредить», — написала она. В следующем посте рэперша написала, что «находится в клинике» и попросила ее «не уничтожать».
30 апреля на видео с концерта обратила внимание Екатерина Мизулина.
«Сообщают, что на концерте исполнитель Hofmannita якобы приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать. А это уже совсем серьезно — вероятно „развратные действия“ (135 УК РФ).<> Обратимся в Следственный комитет», — написала общественница.