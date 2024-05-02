Имя Бейонсе включат во французский словарь

Сегодня в 16:21
Фото: @beyonce

Имя Бейонсе добавят во французских словарь Larousse. Об этом сообщает The Times.

В словаре Бейонсе значится как имя собственное. Вот, что гласит описание: «американская певица в жанре R&B и поп-музыки».

Артистка стала одной из нескольких французских и иностранных деятелей, отобранных для обновления энциклопедического словаря Petit Larousse Illustré, впервые опубликованного в 1905 году. В обновленное издание также попали Леброн Джеймс и Кейт Бланшетт.

Имена определялись жюри, которое ежегодно составляет список из 150 слов и личностей, известных среди франкоговорящих сообществ.

Руководительница отдела словарей и энциклопедий Larousse Карин Жирак-Маринье отметила важность того, чтобы люди, внесенные в словарь соответстввовали «ценностям Petit Larousse — совершенству и продвижению французской культуры».

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