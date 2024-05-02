Имя Бейонсе включат во французский словарь

В словаре Бейонсе значится как имя собственное. Вот, что гласит описание: «американская певица в жанре R&B и поп-музыки».
Артистка стала одной из нескольких французских и иностранных деятелей, отобранных для обновления энциклопедического словаря Petit Larousse Illustré, впервые опубликованного в 1905 году. В обновленное издание также попали Леброн Джеймс и Кейт Бланшетт.
Имена определялись жюри, которое ежегодно составляет список из 150 слов и личностей, известных среди франкоговорящих сообществ.
Руководительница отдела словарей и энциклопедий Larousse Карин Жирак-Маринье отметила важность того, чтобы люди, внесенные в словарь соответстввовали «ценностям Petit Larousse — совершенству и продвижению французской культуры».