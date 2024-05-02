В Кыргызстане грузовик с мороженым въехал в толпу детей во время праздника

Сегодня в 15:52

В селе Жерге-Тал в Кыргызстане во время республиканского праздника грузовик с мороженым сорвался с горы и въехал в толпу, сбив 29 детей. Об этом рассказало агентство «Кабар».

Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило, что в больнице остаются 18 детей и подростков. Семеро из них находятся в реанимации, трое — в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших отпустили домой.

По данным «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на МДВ страны, водителя в грузовике не было. Вероятно, он припарковал автомобиль на пригорке и ушел. После этого машина сорвалась с тормоза и съехала вниз, врезавшись в толпу детей, собравшуюся на празднике в честь эпоса «Манас».

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