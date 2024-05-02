Киностудия A24 официально приобрела права на фильм Джона Паттона Форда «Хантингтон». Об этом сообщает IndieWire.
В ленте снимутся Эд Харрис и Маргарет Куолли. Они присоединились к ранее объявленному Глену Пауэллу.
«Хантингтон» — это триллер о мести. Сюжет расскажет о Бекете Редфеллоу — наследнике многомиллиардного состояния, который не остановится ни перед чем, чтобы добиться того, что, по его мнению, он заслуживает.
Форд будет снимать фильм по своему оригинальному сценарию. Он был вдохновлен фильмом 1949 года «Добрые сердца и короны». Съемки начнутся уже летом этого года.