В США умер второй информатор о дефектах самолетов Boeing

В США после «неожиданной быстро развившейся инфекции» скончался Джошуа Дин, экс-директор по качеству компании Spirit AeroSystems. Он был вторым свидетелем, сообщившим о дефектах самолетов Boeing. О смерти Дина рассказала газета The Seattle Times со ссылкой на его родственников.
По информации издания, 45-летний мужчина вел здоровый образ жизни и не имел проблем со здоровьем. Дин скончался в больнице спустя две недели после обнаружения у него пневмонии, которая позже переросла в серьезную бактериальную инфекцию.
В 2022 году Джошуа Дин обнаружил грубые нарушения при производстве Boeing 737 MAX во время одной из проверок. Он рассказал об этом руководству Spirit AeroSystems, однако его проигнорировали. В 2023-м мужчину уволили, аргументировав это тем, что он не заметил другой дефект во время той же проверки.
По мнению Дина, его уволили из мести. Он пожаловался на это в Министерство труда, а также передал информацию о грубых нарушениях в Федеральное управление гражданской авиации США.
Еще одного свидетеля, обратившего внимание на дефекты при производстве самолетов Boeing 737 MAX, нашли мертвым в марте 2024-го. 62-летний Джон Барнетт судился с Boeing, обвиняя компанию в нарушении производственных стандартов. В день, когда было обнаружено его тело, он должен был давать показания в суде.