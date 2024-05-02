В США умер второй информатор о дефектах самолетов Boeing

В 2022 году Джошуа Дин обнаружил грубые нарушения при производстве Boeing 737 MAX во время одной из проверок. Он рассказал об этом руководству Spirit AeroSystems, однако его проигнорировали. В 2023-м мужчину уволили, аргументировав это тем, что он не заметил другой дефект во время той же проверки.