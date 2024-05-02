В Великобритании женщина поймала огромного зеркального карпа и установила рекорд

Сегодня в 13:33
Фото: stereophototyp/Unsplash

В Великобритании девушка по имени Наоми Тернер поймала большого зеркального карпа весом 32,9 килограмма и установила рекорд. Об этом сообщает Angling Times.

Тернер рыбачила два дня в графстве Кембриджшир, но ей все не везло. Тогда она решила сменить тактику и забросить удочку в более глубокие воды.

Через два часа ей удалось вытащить карпа-гиганта. «После нескольких слез радости, множества моментов восторга и неверия я в конце концов поняла, что это потенциально самый крупный карп в стране и самый крупный карп, пойманный женщиной-рыболовом в Великобритании, и этот момент я точно не забуду», — сказала она.

В Великобритании вес зеркального карпа, зафиксированного ранее рекордным, составлял 30,8 килограмма. Рекорд Тернер, скорее всего, не засчитают, так как она использовала не соответствующую правилам наживку.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами