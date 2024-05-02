В Великобритании женщина поймала огромного зеркального карпа и установила рекорд

В Великобритании девушка по имени Наоми Тернер поймала большого зеркального карпа весом 32,9 килограмма и установила рекорд. Об этом сообщает Angling Times.
Тернер рыбачила два дня в графстве Кембриджшир, но ей все не везло. Тогда она решила сменить тактику и забросить удочку в более глубокие воды.
Через два часа ей удалось вытащить карпа-гиганта. «После нескольких слез радости, множества моментов восторга и неверия я в конце концов поняла, что это потенциально самый крупный карп в стране и самый крупный карп, пойманный женщиной-рыболовом в Великобритании, и этот момент я точно не забуду», — сказала она.
В Великобритании вес зеркального карпа, зафиксированного ранее рекордным, составлял 30,8 килограмма. Рекорд Тернер, скорее всего, не засчитают, так как она использовала не соответствующую правилам наживку.