В Великобритании женщина поймала огромного зеркального карпа и установила рекорд

Через два часа ей удалось вытащить карпа-гиганта. «После нескольких слез радости, множества моментов восторга и неверия я в конце концов поняла, что это потенциально самый крупный карп в стране и самый крупный карп, пойманный женщиной-рыболовом в Великобритании, и этот момент я точно не забуду», — сказала она.