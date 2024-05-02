Эмма Стоун, Нейтан Филдер и A24 экранизируют роман «Шах и мат» Бена Мезрича

Студия A24 вновь объединится с актерами и соавторами сериала «Проклятье» Эммой Стоун и Найтеном Филдером для адаптации еще не написанного романа «Шах и мат» Бена Мезрича, передает Variety.
Проект посвящен крупнейшему скандалу в истории шахмат. В центре сюжета окажется турнир гроссмейстера Магнуса Карлсена и молодого Ханса Ниманна, которого позже обвинили в жульничестве.
По словам источников издания, А24 удалось выиграть гонку за право на экранизацию романа благодаря «семизначному предложению». По словам журналиста The Hollywood Reporter Бориса Кита, для студии это стало беспрецедентной сделкой.
Филдер, поставивший «Проклятье» вместе с Бенни Сафди, займет режиссерское кресло, а Стоун займется продюсированием проекта вместе со своим мужем и сценаристом Дейвом МакКэри.
«Шах и мат» станет далеко не первой экранизацией работы Мезрича. Его книга «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве» легла в основу картины «Социальная сеть» Дэвида Финчера, а роман «Антисоциальная сеть» был адаптирована для фильма «Дурные деньги» Крейга Гиллеспи.