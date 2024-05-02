Эмма Стоун, Нейтан Филдер и A24 экранизируют роман «Шах и мат» Бена Мезрича

«Шах и мат» станет далеко не первой экранизацией работы Мезрича. Его книга «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве» легла в основу картины «Социальная сеть» Дэвида Финчера, а роман «Антисоциальная сеть» был адаптирована для фильма «Дурные деньги» Крейга Гиллеспи.