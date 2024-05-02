Посмотрите трейлер криминальной драмы «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер 8-серийной криминальной драмы «Презумпция невиновности». Главную роль в сериале исполнил Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Пленницы», «Стрингер» и «Донни Дарко». Премьера состоится 12 июня.
Проект основан на одноименном бестселлере американского писателя и юриста Скотта Туроу. В центре сюжета — расследование жестокого убийства, главным подозреваемым в котором становится главный заместитель прокурора Чикаго Расти Сабич (Джилленхол). По словам создателей, шоу исследует темы одержимости, секса, политики и предела человеческой любви.
Создателями проекта выступил Дэвид Э.Келли, лауреат одиннадцати премий «Эмми», в том числе за сериалы «Закон Лос-Анджелеса», «Элли МакБил», «Практика» и «Частокол». Исполнительным продюсером стал Джей Джей Абрамс («Стартрек», «Звездные войны»).
Помимо Джилленхола в актерский состав сериала вошли Рут Негга («К звездам», «Идентичность»), Билл Кэмп («Линкольн», «Джокер», «12 лет рабства»), О-Т Фагбенли («Рассказ служанки»), Чейс Инфинити, Нана Менса («13 причин почему»), Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»), Питер Сарсгаард («Ложь», «Память») и Элизабет Марвел («Сжечь после прочтения», «Карточный домик»).