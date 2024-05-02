Посмотрите трейлер криминальной драмы «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом

Помимо Джилленхола в актерский состав сериала вошли Рут Негга («К звездам», «Идентичность»), Билл Кэмп («Линкольн», «Джокер», «12 лет рабства»), О-Т Фагбенли («Рассказ служанки»), Чейс Инфинити, Нана Менса («13 причин почему»), Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»), Питер Сарсгаард («Ложь», «Память») и Элизабет Марвел («Сжечь после прочтения», «Карточный домик»).