Вышел первый трейлер спин-оффа «Волшебных покровителей»

Оригинальный сериал вышел в 2001 году на канале Nickelodeon. Сюжет рассказывает о 10-летнем Тимми Тернере и сказочных крестных Космо и Ванде, которые исполняют каждое его желание. Однако все волшебные проделки каждый раз идут не по плану, создавая еще больше проблем. Действие происходит в городке Димсдейл, где странные родители мальчика, злая няня Викки и вредный учитель Дензел Крокер, постоянно вынуждают Тимми обращаться к своим крестным-феям.