Вышел первый трейлер спин-оффа «Волшебных покровителей»

Nicktoons выпустил первый трейлер спин-оффа «Волшебных покровителей» с подзаголовком «Новое желание». Премьера мультсериала состоится 20 мая.
Продолжение расскажет о 10-летней Хейзел Уэллс, которая только что переехала в большой город Димадельфия из‑за новой работы своего отца.
Помимо того что она оказалась в незнакомой обстановке, она впервые осталась без своего брата Энтони, который только что уехал в колледж. Все меняется, когда розово-зеленоволосые соседи рассказывают, что они не обычные соседи, а феи-крестные — Космо и Ванда.
По данным телеканала, продолжение сериала должно расширить вселенную фей для нового поколения.
Актеры Сьюзен Блэксли («Багровый пик», «Клиника») и Даран Норрис («Я — зомби», «Биг Тайм Раш») вернулись к озвучке волшебных крестных Ванды и Космо. Исполнительным продюсером и шоураннером стал Кристофер Дж.Новак («Виктория — победительница»), к которому в качестве продюсеров присоединились Саманта Мартин («Опасная сила»), Фред Сейберт («Джонни Браво») и создатель оригинального шоу Бутч Хартман.
Оригинальный сериал вышел в 2001 году на канале Nickelodeon. Сюжет рассказывает о 10-летнем Тимми Тернере и сказочных крестных Космо и Ванде, которые исполняют каждое его желание. Однако все волшебные проделки каждый раз идут не по плану, создавая еще больше проблем. Действие происходит в городке Димсдейл, где странные родители мальчика, злая няня Викки и вредный учитель Дензел Крокер, постоянно вынуждают Тимми обращаться к своим крестным-феям.