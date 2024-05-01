Майк Флэнаган спродюсирует хоррор «Shelby Oaks» Криса Стакманна

«Было вдохновляюще наблюдать, ка Крис последние несколько лет работает над воплощением своей мечты, а упорство и творческий подход, которые он проявил в работе над „Shelby Oaks“, напомнили мне о собственном пути более десяти лет назад. Для меня было честью пройти вместе с ним несколько шагов и поддержать видение Криса в этом амбициозном, уникальном фильме», — заявил Флэнаган.