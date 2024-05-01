Майк Флэнаган спродюсирует хоррор «Shelby Oaks» Криса Стакманна

Американский кинематографист Майк Флэнаган, известный по сериалу «Призраки дома на холме» и фильму «Доктор Сон», спродюсирует хоррор «Shelby Oaks». Об этом сообщил Deadline.
Картину разработали ютубер Крис Стакманн и Аарон Б. Кунц из Paper Street Pictures. Исполнительными продюсерами проекта, помимо Флэнагана, выступили Тревор Мейси и Мелинда Нишиока из Intrepid Pictures.
Фильм в данный момент находится в стадии пост-продакшена. Его удалось снять благодаря финансированию, найденному с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter. Ее пользователи пожертвовали 1,39 млн долларов менее чем за месяц.
«Shelby Oaks» расскажет о девушке по имени Мия, которая ищет свою сестру Райли, которая зловещим образом исчезла во время записи последней серии ее расследования «Паранормальные явления». По мере продвижения поисков Мия начинает подозревать, что воображаемый демон из детства Райли был реальным.
Главные роли в картине сыграли Камилла Салливан и Сара Дерн. Также в ленте снялись Брендан Секстон III, Майкл Бич, Робин Бартлетт и Кит Дэвид. Стакманн выступил режиссером и сценаристом проекта.
«Было вдохновляюще наблюдать, ка Крис последние несколько лет работает над воплощением своей мечты, а упорство и творческий подход, которые он проявил в работе над „Shelby Oaks“, напомнили мне о собственном пути более десяти лет назад. Для меня было честью пройти вместе с ним несколько шагов и поддержать видение Криса в этом амбициозном, уникальном фильме», — заявил Флэнаган.