Кейт Уинслет, Марион Котийяр и Джош О’Коннор появились в первом тизере-трейлере «Ли»

На ютуб-канале RoadsideFlix опубликовали первый тизер-трейлер фильма «Ли», посвященного жизни легендарного американского фотографа Ли Миллер.
Главную роль в картине исполнила обладательница премии «Оскар» Кейт Уинслет («Титаник», «Чтец»). Она сыграла Миллер в поворотные моменты ее судьбы, когда фотограф работала военным корреспондентом в годы Второй мировой войны.
«Миллер глубоко понимала и сопереживала женщинам и безгласным жертвам войны. Ее снимки отражают как хрупкость, так и жестокость человеческого опыта. Прежде всего, фильм показывает, как Миллер прожила жизнь в стремлении к истине, за что она заплатила огромную личную цену, заставив ее столкнуться лицом к лицу с травмирующей и глубоко похороненной тайной детства», — рассказал синопсис ленты.
Помимо Уинслет, в «Ли» снялись Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете», «Начало»), Джош О’Коннор («Корона»), Андреа Райзборо («В чужой шкуре»), Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и Александр Скарсгард («Годзилла против Конга»).
Режиссером картины выступила Эллен Курас. Сценарий написали Лиз Ханна, Джон Колли и Мэрион Хьюм по мотивам книги «Жизнь Ли Миллер» 1985 года — ее написал сын фотографа Энтони (его в фильме сыграл О’Коннор).
Фильм спродюсировала компания Sky Originals и Juggle Films Кейт Уинслет. В создании ленты участвовали Кейт Соломон, Трой Лам, Эндрю Мейсон из Brouhaha Entertainment, Мари Савар и Лорен Хантц.
Ли Миллер родилась 23 апреля 1907 года. Она была дочерью фотографа-любителя и начала свою карьеру в качестве модели. В 30-х она начала фотографировать сама — сперва в Париже, а затем в Нью-Йорке. В 1934 году Миллер вышла замуж и переехала в Египет, но уже в 1937 году вернулась в Париж.
Начало Второй мировой войны она застала в Лондоне. Миллер стала одним из самых известных фотожурналистов, запечатлевших события войны. На ее снимках сохранились бомбардировки Лондона, освобождение Парижа и концлагерей Бухенвальд и Дахау.