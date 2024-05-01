В Мурманской области блогера высадили из машины в тундре из‑за призыва ставить памятники бизнесменам

Блогера из Удмуртии Константина Петрова высадили из машины по пути из Териберки в Мурманск после того, как он призвал ставить памятники не героям Великой Отечественной войны, а современным деятелям. Об этом сообщил RT.
Мужчину также задержали по подозрению в реабилитации нацизма. Его высказывания в блоге подвергнут лингвистической экспертизе.
В ролике в соцсетях Петров возмутился, что спустя множество лет после ВОВ «люди, которые этой войны не видели» продолжают о ней говорить. «Давайте уже в о чем‑то позитивном», — предложил блогер.
Он назвал в своем видео героев ВОВ «воинами-суперменами» и предложил «про экономический рост ставить памятники». В частности, блогер предложил воздвигать памятники «тем, кто придумал франшизы какие‑то».
Так мужчина отреагировал на экскурсию по местам боевых действий, которая, как он отметил, длилась три часа и вызвала у него «тошноту». «Давайте с этим расставаться как‑нибудь потихонечку», — заключил Петров.
Предложения блогера [не понравились](https://t.me/andrey_chibis/39199 губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Он заявил в своем телеграм-канале, что «помнить свою историю и чтить защитников» страны — «священно для российских людей».
«Мы гордимся нашими героями. А горе-блогеру, позорящему свою страну и свой народ, не место в Мурманской области. Нам такие „гости“ не нужны», — подчеркнул Чибис.
Во время инцидента на дороге Петров отрицал, что оскорбил ветеранов ВОВ или жителей Мурманской области. Однако позднее мужчина опубликовал публичное извинение. В нем он заявил, что «осознает свою ошибку» и поблагодарил участников военной операции на территории Украины.