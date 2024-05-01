Зоозащитники заявили, что на конезаводе «Ставропольский» морят голодом лошадей

Зоозащитники из сообщества «ЗооЖиза» обвинили владельца конезавода «Ставропольский» в том, что он намеренно морит голодом лошадей. Об этом они написали в своем телеграм-канале.
По информации активистов, уроженец Сирии Адель Хаммуд Мажид «практически единолично» владеет тремя сельхозпредприятиями в Ставрополье. На одном из них выращивают терскую породу лошадей.
В последнее время животные страдают от недоедания, утверждают волонтеры. По их словам, на территории конозавода «нет кормов», а трава выедена или вытоптана. Многие лошади уже умерли, другие же истощены и больны.
При этом, как говорят зоозащитники, конезавод прошел две проверки. Владелец не продает лошадей и не отдает их местным жителям. Те же стремятся накормить животных, но их к ним не пускают.
Активисты заявили, что восемь лет назад Мажид также морил животных голодом. «В 2016 году лошади уже гибли пачками от истощения. Разогнали весь персонал. Местные жители ночью прокрадывались в завод, чтоб напоить и покормить», — рассказали они.
Тогда, как говорят волотеры, «удалось договориться о „сохранении животных“». Однако ситуация повторилась. Зоозащитники создали петицию с требованием спасти лошадей. Ее подписали почти 1400 человек.
«Местные волонтеры рассказали СМИ, что скакунов не кормят и не поят, а просто запирают и фактически ждут, когда они друг друга съедят и перестанут быть финансовой издержкой. По словам зоозащитников, у предприятия нечем кормить лошадей — все земли отданы под выращивание зерна, а денег купить сено владелец просто не дает», — заявили авторы петиции.