Зоозащитники заявили, что на конезаводе «Ставропольский» морят голодом лошадей

«Местные волонтеры рассказали СМИ, что скакунов не кормят и не поят, а просто запирают и фактически ждут, когда они друг друга съедят и перестанут быть финансовой издержкой. По словам зоозащитников, у предприятия нечем кормить лошадей — все земли отданы под выращивание зерна, а денег купить сено владелец просто не дает», — заявили авторы петиции.