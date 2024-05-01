В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка», традиционно приуроченное к Дню Победы. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.
Власти страны решили отказаться от мероприятия «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности». МВД призвало граждан «с пониманием отнестись» к этим мерам.
Шествие проводилось в Киргизии с 2014 года. Его отменяли за это время лишь однажды, в 2020 году, из‑за пандемии коронавируса.
В России шествие «Бессмертного полка» организуют с 2012 года. В 2020 и 2021 годах оно прошло в онлайн-формате из‑за COVID-19. В 2023 году марш также не состоялся. В 2024 году очное мероприятие также отменили из соображений безопасности.