В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка»

Сегодня в 16:00
Фото: Mike Dudin/Unsplash

В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка», традиционно приуроченное к Дню Победы. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики.

Власти страны решили отказаться от мероприятия «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности». МВД призвало граждан «с пониманием отнестись» к этим мерам.

Шествие проводилось в Киргизии с 2014 года. Его отменяли за это время лишь однажды, в 2020 году, из‑за пандемии коронавируса.

В России шествие «Бессмертного полка» организуют с 2012 года. В 2020 и 2021 годах оно прошло в онлайн-формате из‑за COVID-19. В 2023 году марш также не состоялся. В 2024 году очное мероприятие также отменили из соображений безопасности.

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