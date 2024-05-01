Умер писатель Пол Остер, автор «Нью-Йоркской трилогии»

Писатель родился в Нюарке, штат Нью-Джерси, в 1947 году. По словам Остера, его пристрастие к письму началась в возрасте 8 лет, когда он не смог взять автограф у любимого бейсболиста Уилли Мэйса, потому что ни у него, ни у его родителей не было с собой карандаша. С того дня он всегда носил его с собой. «Если ты постоянно носишь в кармане карандаш, велик шанс, то однажды ты захочешь им воспользоваться», — написал Остер в своем эссе в 1995 году.