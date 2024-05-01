Умер писатель Пол Остер, автор «Нью-Йоркской трилогии»

Сегодня в 16:13
Изображение: Louisiana Channel/YouTube

Пол Остер, автор 34 книг, включая нашумевшую «Нью-Йоркской трилогию», скончался в возрасте 77 лет из‑за осложнений, вызванных раком легких. Смерть автора подтвердила его подруга и журналистка Джеки Лайден, передает The Guardian.

Коллега Остера писательница Джойс Кэрол Оутс называла его произведения «невероятно стилизованными, неоднозначными постмодернисткими романами, в которых рассказчик более чем ненадежен, а сюжетный фокус постоянно и неожиданно сдвигается».

Работы Остера затрагивали темы случайности, шанса и судьбы. Многие из его протагонистов сами были писателями, а поздние работы пестрели отсылками к более ранним трудам.

Писатель родился в Нюарке, штат Нью-Джерси, в 1947 году. По словам Остера, его пристрастие к письму началась в возрасте 8 лет, когда он не смог взять автограф у любимого бейсболиста Уилли Мэйса, потому что ни у него, ни у его родителей не было с собой карандаша. С того дня он всегда носил его с собой. «Если ты постоянно носишь в кармане карандаш, велик шанс, то однажды ты захочешь им воспользоваться», — написал Остер в своем эссе в 1995 году.

Помимо «Нью-Йоркской трилогии», он стал автором бестселлеров «4 3 2 1», «Тимбукту», «Храм Луны», «Мистер Вертиго», «Музыка азарта». В качестве сценариста Остер работал над фильмами «Дым», «В изнеможении», а в качестве режиссера — «Где ты, Лулу?» и «Внутренняя жизнь Мартина Фроста».

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