Вагнер Моура снимется в политическом триллере Клебера Мендонса Филью «Секретный агент»

События многих других картин Мендонса Филью также происходят в родном городе режиссера Ресифи, в том числе — «Водолея», «Звуков по соседству», а также последнего на сегодняшний день проекта «Портреты призраков». Премьера «Секретного агента» запланирована на 2025 год.