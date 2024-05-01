Вагнер Моура снимется в политическом триллере Клебера Мендонса Филью «Секретный агент»

Сегодня в 15:44
Изображение: кадр из фильма «Падение империи»/A24

Бразильский режиссер Клебер Мендонса Филью, известный по картинам «Бакурау» и «Водолей» снимет политический триллер «Секретный агент» c Вагнером Моурой в главной роли. Об этом сообщил Variety.

Действие фильма происходит в конце 1970-х годов, в последние годы военной диктатуры в Бразилии. Звезда «Падения империи» и сериала «Нарко» исполнит роль университетского профессора Мерсело, скрывающегося от властей.

Герой отправляется в город Ресифи на берегу Атлантического океана в надежде отыскать своего сына, однако вскоре обнаруживает, что по его следу уже следуют недруги. Вместе с Моурой в картине сыграет Мария Фернанда Кандиду («Предатель»).

События многих других картин Мендонса Филью также происходят в родном городе режиссера Ресифи, в том числе — «Водолея», «Звуков по соседству», а также последнего на сегодняшний день проекта «Портреты призраков». Премьера «Секретного агента» запланирована на 2025 год.

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