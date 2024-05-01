FKA Twigs призналась, что использует дипфейки для общения с фанатами

Британская певица FKA Twigs рассказала во время выступления в Сенате США, что использует технологию дипфейков для общения с поклонниками и журналистами. Об этом написал Dazed.
Артистка заявила, что это позволяет ей сосредоточиться на музыке. FKA Twigs подчеркнула, что искусственный интеллект помогает оптимизировать творческий процесс, но отметила, что знаменитостям необходим контроль над своими образами.
«За прошедший год я разработала свою собственную дипфейк-версию, которая не только учитывает мою индивидуальность, но и может использовать мой точный тембр голоса, чтобы говорить на многих языках», — поделилась певица.
Она призналась, что намерена использовать дипфейк для расширения охватов и взаимодействия с аудиторией в соцсетях. Освободившееся время артистка намерена проводить в студии.
FKA Twigs рассказала, что ее цифровой клон может общаться на французском, корейском и японском языках. «Это означает, что даже в отношении моего предстоящего альбома я могу действительно и в деталях объяснить, в чем заключается его творческая суть», — отметила она.
Певица призвала законодательно регулировать использование искусственного интеллекта. Она подчеркнула, что несогласованное использование личности и образа артиста третьими сторонами «неприемлемо».
«Крайне важно, чтобы индустрия и законодатели работали сообща, чтобы сделать все возможное для защиты наших творческих и интеллектуальных прав, а также самой основы того, кто мы есть», — заявила FKA Twigs.