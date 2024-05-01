В Германии сгорел летний домик главы Rheinmetall. К поджогу могут быть причастны левые радикалы

Они назвали Rheinmetall одним из главных бенефициаров начала военных действий на территории Украины. По их словам, концерн запасся «различными старыми типами танков», которые «теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и с огромной прибылью». «Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — заявили радикалы.