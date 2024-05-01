В Германии сгорел летний домик главы Rheinmetall. К поджогу могут быть причастны левые радикалы

В немецком городе Хермансбурге подожгли летний домик Армина Паппергера — руководителя одного из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе Rheinmetall. Об этом сообщило издание Bild.
По информации СМИ, к поджогу могут быть причастны левые экстремисты. Они опубликовали заявление на платформе Indymedia. «В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство в летнем домике Армина Паппергера», — говорится в сообщении радикалов.
Они назвали Rheinmetall одним из главных бенефициаров начала военных действий на территории Украины. По их словам, концерн запасся «различными старыми типами танков», которые «теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и с огромной прибылью». «Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — заявили радикалы.
Они также потребовали освободить участницу немецкой леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF) Даниэлу Клетте. 65-летняя радикалистка более 30 лет скрывалась от правосудия и была арестована в феврале 2024-го. Немецкие спецслужбы проверяют подлинность опубликованного сообщения.