Умер музыкальный продюсер Андрей Тропилло, записывавший альбомы «Кино» и «Аквариума»

Продюсер и музыкант Андрей Тропилло скончался в возрасте 73 лет. О его смерти рассказали художник Олег Бурьян в фейсбуке*, а также дочь артиста Полина.
По ее словам, тело отца обнаружили его соседи в Финляндии в воскресенье, 28 апреля. «Я лично его не видела, потому что он в Финляндии умер. Его нашли мертвым. При каких обстоятельствах [он скончался] — точно сказать не могу. Будет заключение», — сказала дочь Тропилло.
Андрей Тропилло считался одним из первых музыкальных продюсеров СССР. С 1979 года он руководил независимым лейблом «АнТроп», на котором выходили альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Зоопарка», «Кино», «Алисы» и других известных русских рок-групп.
Тропилло работал над пластинками в качестве звукорежиссера, а также организовывал рок-концерты в Ленинграде. В начале 90-х лейбл «АнТроп» выпускал полулегальные записи западных коллективов — The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth и других.
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