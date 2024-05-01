Умер музыкальный продюсер Андрей Тропилло, записывавший альбомы «Кино» и «Аквариума»

По ее словам, тело отца обнаружили его соседи в Финляндии в воскресенье, 28 апреля. «Я лично его не видела, потому что он в Финляндии умер. Его нашли мертвым. При каких обстоятельствах [он скончался] — точно сказать не могу. Будет заключение», — сказала дочь Тропилло.