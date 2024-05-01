Billboard: группа Linkin Park отправится в тур вместе с новой вокалисткой

«Очень, очень крутые ребята и очевидно отличная группа. Они были на сцене на протяжении долгого времени и все еще здесь. Это будет непросто без Честера, но посмотрим. Я слышал, что они нашли певицу сейчас», — заявил недавно в интервью музыкант Джей Гордон, известный по группе Orgy.