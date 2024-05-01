Billboard: группа Linkin Park отправится в тур вместе с новой вокалисткой

Американская рок-группа Linkin Park воссоединится впервые с 2017 года в рамках гастрольного тура, в котором примет участие новая вокалистка коллектива. Об этом сообщил Billboard.
Музыканты, согласно информации издания, планируют отправиться в тур в 2025 году. Они также могут появиться на фестивальных площадках. Предполагается, что на концертах можно будет увидеть Майка Шиноду, Брэда Делсона и Дейва Фаррелла.
«Очень, очень крутые ребята и очевидно отличная группа. Они были на сцене на протяжении долгого времени и все еще здесь. Это будет непросто без Честера, но посмотрим. Я слышал, что они нашли певицу сейчас», — заявил недавно в интервью музыкант Джей Гордон, известный по группе Orgy.
Позднее он отметил, что не знает ничего наверняка. До этого солистка Evanescence Эми Ли заявляла, что хотела бы присоединиться к составу Linkin Park. «У меня не так много свободного времени, но я могла бы заняться этим частично», — сказала она.
Таким образом Ли отреагировала на слухи, что она уже работает с группой. Певица опровергла эту информацию, но назвала возможность сотрудничать с Linkin Park «потрясающей».
Представители Linkin Park пока никак не прокомментировали данные о своем возможном воссоединении. Шинода ранее отмечал в интервью, что если это случится, информация появится на официальном сайте группы.
Linkin Park считается одной из самых успешных рок-групп 2000-х годов. 24 песни коллектива попали в чарт Billboard Hot 100. В 2017 году группа потеряла своего фронтмена Честера Беннингтона: он покончил с собой у себя дома.