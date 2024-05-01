Карла Гуджино сыграет главную роль в байопике о звезде «Унесенных ветром» Вивьен Ли

Карла Гуджино, известная по фильмам «Дети шпионов», «Хранители» и «Город грехов», исполнит роль легендарной актрисы Вивьен Ли в новом фильме под названием «Флорист», передает Variety.
События картины будут происходить в 1960-е годы и расскажут о подготовке Ли к роли в бродвейской постановке пьесы Чехова «Иванов». Лента также сосредоточится на ментальных проблемах актрисы, страдающей биполярным расстройством, и ее неожиданном романе с Джозефом Пенном, ветераном Второй мировой и флористом.
Режиссером фильма выступит Ник Сандоу, работавший над фильмами «Подражатель» и «Американская принцесса», а также сериалом «Оранжевый — хит сезона». Сценарий напишет Джейс Барток («Пригород», «Сладкая полночь»).
«Я безумно рада возможности воплотить на экране столь сложную, противоречивую и привлекательную женщину, как Вивьен. С того момента, как я прочла сценарий, я поняла, что хочу отправиться в это путешествие», — рассказала Гуджино.
Обладательница премии «Оскар» в категории «Лучшая актриса» за роли в «Унесенных ветром» и «Трамвае „Желание“», Вивьен Ли считается одной из величайший актрис классического Голливуда. Среди других ее работ — «Мост Ватерлоо», «Анна Каренина» и «Леди Гамильтон».