Карла Гуджино сыграет главную роль в байопике о звезде «Унесенных ветром» Вивьен Ли

События картины будут происходить в 1960-е годы и расскажут о подготовке Ли к роли в бродвейской постановке пьесы Чехова «Иванов». Лента также сосредоточится на ментальных проблемах актрисы, страдающей биполярным расстройством, и ее неожиданном романе с Джозефом Пенном, ветераном Второй мировой и флористом.