Посмотрите финальный трейлер «Планеты обезьян: Нового царства»

Оригинальная «Планета обезьян» вышла в 1968 году и была основана на романе французского писателя Пьера Буля. В фильме астронавт (Чарлтон Хестон) приземляется на планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, правящую примитивными людьми. В финале герой узнает, что находится на Земле, где произошла ядерная война.