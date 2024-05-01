Посмотрите финальный трейлер «Планеты обезьян: Нового царства»

На ютуб-канале 20th Century Studios вышел финальный трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство». Мировая премьера состоится 8 мая.
События картины разворачиваются спустя 300 лет после предыдущей части франшизы «Планета обезьян: Война» (2017). В центре сюжета — молодой шимпанзе Ноа, которому вместе с девушкой Мэй предстоит противостоять тирану Проксимусу Цезарю, сохранить наследие отца и изменить судьбу всех обезьян и людей.
В актерский состав ленты вошли Оуэн Тиг («Черное зеркало», «Оно»), Фрейя Аллан («„Ведьмак“, „Нечисть“), Уилльям Х.Мэйси („Фарго“, „Бесстыжие“) , Кевин Дюран (»«Широко шагая», «Реальные кабаны»), Дичен Лакмэн («Разделение», «Видоизмененный углерод»). Режиссером выступил Уэс Болл, работавший над франшизой «Бегущий в лабиринте».
Оригинальная «Планета обезьян» вышла в 1968 году и была основана на романе французского писателя Пьера Буля. В фильме астронавт (Чарлтон Хестон) приземляется на планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, правящую примитивными людьми. В финале герой узнает, что находится на Земле, где произошла ядерная война.