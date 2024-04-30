Netflix адаптирует биографию британской акушерки, делавшей аборты в Нью-Йорке XIX века

Сценаристка Элис Виктория Уинслоу («Доводы рассудка») адаптирует для Netflix биографию викторианской акушерки Энн Троу Ломан, известной под именем мадам Рестелл. Об этом сообщает Variety.
На экраны собираются перенести бестселлер с длинным названием «Мадам Рестелл: жизнь, смерть и воскрешение самой выдающейся, бесстрашной и позорной акушерки по абортам старого Нью-Йорка». Книга рассказывает историю знаменитой в свое время женщины: она самостоятельно заработала миллионы долларов, была кумиром женщинам и презираема мужчинами. Авторы проекта называют ее деловой женщиной-иммигранткой и насмешницей, которую хотели контролировать мужчины.
«Мадам Рестелл, проницательная капиталистка и яростная пропагандистка войны в средствах массовой информации, добилась успеха в Нью-Йорке XIX века, делая безопасные аборты. В сериале рассказывается о жизни мадам Рестелл: от иммигрантских трущоб раннего Нью-Йорка до ее особняка на Пятой авеню, попадания тюрьмы и возвращения. Мы встречаем мужчин, которых она возмутила, а также женщин (и мужчин), которые считали ее услуги благословением. Попутно идут Первая волна феминизма, Гражданская война и массовая урбанизация, которые навсегда меняют образ мышления и жизни американцев», — рассказали создатели шоу.
Авторка бестселлера, написанного в 1986 году, Дженнифер Райт обрадовалась работе над ее творением в XXI веке. «Сейчас, когда репродуктивные права в Америке снова оказались
под угрозой, история Рестелл напоминает нам, насколько распространенными были аборты тогда и сейчас. Ее жизнь должна стать источником вдохновения для нового поколения людей, которым, как Рестелл, возможно, придется бросить вызов закону», — сказала она.