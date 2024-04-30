Netflix адаптирует биографию британской акушерки, делавшей аборты в Нью-Йорке XIX века

«Мадам Рестелл, проницательная капиталистка и яростная пропагандистка войны в средствах массовой информации, добилась успеха в Нью-Йорке XIX века, делая безопасные аборты. В сериале рассказывается о жизни мадам Рестелл: от иммигрантских трущоб раннего Нью-Йорка до ее особняка на Пятой авеню, попадания тюрьмы и возвращения. Мы встречаем мужчин, которых она возмутила, а также женщин (и мужчин), которые считали ее услуги благословением. Попутно идут Первая волна феминизма, Гражданская война и массовая урбанизация, которые навсегда меняют образ мышления и жизни американцев», — рассказали создатели шоу.